Amb la cara pagava. Míchel Sánchez va marxar visiblement enfadat amb els seus jugadors per la manera com va produir-se la derrota d’ahir al camp del Saragossa (1-0). «Si el rival va una marxa més que tu, no hi arribes. Si arribo a ser un aficionat del Girona, no sabria si els jugadors han ofert la mateixa intensitat que el rival», va dir. Per al tècnic, el d’ahir «pot ser el pitjor partit de la temporada»: «No hem controlat bé el joc i hem permès moltes transicions, tenint pèrdues en zones intermitges. La sensació que tinc és que ens hem equivocat posant pilotes a dins i ho hem fet durant tot el partit. Chapeau al treball de Juanpe, Arnau i Santi Bueno perquè han fet d’apaga-focs molts cops. Quan vas al límit en jugades límit és perquè algunes coses fas malament. És un cop dur perquè ens hem equivocat».

Sobre l’ascens, va comentar que «està complicat». «Ja veurem a quants punts estem i continuarem treballant. No estem al play-off encara ni tampoc estem descartats per l’ascens directe. Hem merescut perdre». «No ens ha faltat actitud, però sí intensitat. Perdre la pilota ho pot fer qualsevol, però el primer que hem de fer és córrer. Hi ha jugadors que no ho han fet. El Saragossa ha fet un gran treball i nosaltres, no. S’ha vist reflectit en el joc i en el marcador», va comentar.

També va referir-se als canvis que va fer a la segona part: «Hem canviat el sistema a 4-2-3-1. L’Aleix ens havia de donar la sortida de dos més dos i que la profunditat la seguís tenint Jairo perquè Samu estigués lliure, però ho han interpretat malament. El canvi de Ramon ha sigut obligat per la lesió (el migcampista està pendent dels resultats de les proves per unes molèsties als isquiotibials que van impedir-li seguir). Tenia la sensació que moltes coses estaven malament al camp. Hem posat a Pablo en punta amb Stuani i quatre jugadors per dins, però hem seguit posant la pilota a dins. Els de darrere feien d’apaga-focs. He posat Valery per veure si teníem capacitat d’anar per fora. No hem estat un equip capaç d’anar costat a costat, ens ha faltat profunditat». «No deixaré d’intentar coses, per això he fet els canvis. No ha estat cosa del sistema. Hem tingut un mal dia i no n’hi ha hagut prou per tenir continuïtat amb la pilota que és el que necessitàvem. Així no n’hi ha prou», va afegir.