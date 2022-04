El filial del Girona va complir ahir a Riudarenes contra l’Ascó, penúltim classificat, i va endur-se una victòria vital que el classifica matemàticament al play-off i li permet mantenir opcions encara de perseguir l’ascens directe. Dos gols de Pau Víctor, tots dos de penal a la segona meitat, van permetre als d’Axel Vizuete tornar a guanyar a Riudarenes (2-0), després de gairebé 2 mesos, i consolidar-se a la tercera posició amb 52 punts, a 3 de l’Olot i del Manresa, quan li resten 3 partits per tancar la lliga regular.

La primera meitat a Riudarenes va completar-se sense gols per cap dels dos conjunts i va donar pas a un segon temps amb tot per decidir. La més clara fins al moment l’havia tingut Gabri, que quedava en no-res en topar-se directament amb el pal.

A la represa, Pau Víctor no va esperar ni deu minuts en encetar el marcador, amb un gol de penal, i permetre als gironins adoptar una marxa més, pressionar ofensivament i anar a buscar el segon. No arribaria, però, fins dos minuts abans del 90’, de nou de penal de la mà de Pau Víctor, el protagonista de la jornada. A partir d’aquí, els de Vizuete van aconseguir mantenir la porteria a zero contra un Ascó que va acabar amb dos jugadors menys per l’expulsió a l’últim minut de Serrano i Cáliz.

Amb aquesta victòria, els blanc-i-vermells recuperen sensacions, encadenen una ratxa de 7 punts de 9 possibles i es preparen per enfrentar-se la setmana vinent a l’EF Guineueta, el cuer, i posar pressió a Manresa i Olot.