Content per la victòria del seu equip, Juan Ignacio Martínez (JIM) va comparèixer a sala de premsa on va confessar que havíen «guanyat amb patiment», però que havien «merescut marcat algun gol més al Girona». Sobre el partit, Jim va destacar que va ser «un duel on hem jugat molt bé i hem generat moltes ocasions als espais». A més, també va tenir un missatge per una afició que va omplir la Romareda: «Ens han entès. L’equip està orgullós de la seva gent. Els jugadors tenen més confiança quan juguen a casa. Avui l’estadi ha vibrat. I quan passa això els meus futbolistes es creixen molt i el rival ho sent. Avui (ahir) és el que ha passat exactament».