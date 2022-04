La bona dinàmica del Girona va animar més de 600 aficionats a desplaçar-se fins a Saragossa, aprofitant la proximitat de la destinació i les vacances de Setmana Santa. No obstant això, els de Míchel no van ser capaços de mostrar la seva millor versió i, a part de tornar amb una derrota, els seguidors van quedar-se amb un regust amarg per la manca d’intensitat dels gironins. Durant tot el cap de setmana es van poder veure pel centre de Saragossa un munt de samarretes i bufandes blanc-i-vermelles. Sobretot, durant tot el dia d’ahir en què es va tenyir la capital aragonesa dels colors del Girona.

A mitja setmana el club ja havia venut les 590 disponibles per a la zona visitant, a part de les altres que els aficionats van adquirir pel seu compte. A l’hora del partit, feia goig veure l’harmonia que hi havia entre tots els seguidors del Girona, que no van deixar d’animar l’equip en tot moment per mostrar-li el seu suport. Jugadors com Samu Saiz o Aleix Garcia van apropar-se fins al córner al final del partit per mostrar-los el seu agraïment. La Romareda va acollir prop de 20.000 espectadors i la pressió local va fer-se notar en alguns moments. Sense cap mena d’argument (1-0)