Juanpe Ramírez ha comparegut aquest migdia per atendre els mitjans de comunicació. El canari ha recordat que encara no hi ha res definit ni pel que fa a l'ascens directe ni al play-off tot i que centra tots els esforços a superar la Reial Societat B dilluns a Montilivi. Juanpe, que acaba contracte al juny, també ha parlat del seu futur. Ho ha fet per recordar el club s'ha posat en contacte amb el seu agent però que ell vol estar "tranquil" aquests mesos de competició. Això sí, el canari "no" considera que estigui visquent els seus "últims mesos aquí".

LES OPCIONS "No hi ha res tancat ni per darrere ni per davant. Ens centrem a guanyar els tres punts dilluns. Quan ens toqui jugar, els rivals ja hauran jugat tots. Els de darrere s'acosten i tothom vol ser-hi. Las Palmas ve en una dinàmica molt bona. A dalt igual, ningú vol perdre la plaça d'ascens directe. Hem de centrar-nos a guanyar el nostre partit". ESTAT D'ÀNIM "Diumenge ens vam endur un cop força dur, nosaltres i l'afició. Teníem expectatives molt altes per tot el que significava el partit. Era una oportunitat per fer un cop de puny a la taula si haguéssim guanyat. Hem passat dos dies de dol. Hem parlat, mirat errors i comencem nova setmana amb l'oportunitat de tornar-nos a enganxar a la victòria" EL FUTUR "Tindria un any més en cas d'ascens. El club sé queha tingut converses amb el meu agent. Sincerament des de finals de gener li vaig demanar a l'agent que no em digués res, que volia estar tranquil. Era un moment difícil de temporada. Estic tranquil. Aquí m'han tractat moltbe i no tinc cap queixa del club i considero que ells tampoc. No se què passarà. La meva sensació és que aconseguirem l'objectiu. No penso que siguin els meus ultims mesos al club". REIAL SOCIETAT B "És un partit enganyós. Fa temps que intenten sortir però no pot enllaçar victòries. És el filial d'un equip top d'Europa amb jugadors complicats. Mirarem de guanyar a casa, perquè ho necessitem. S'ha de notar des del primer que tenim la necessitat de sumar els tres punts."