Ramon Terrats es perdrà les pròximes sis setmanes de competició. El migcampista barceloní va lesionar-se diumenge a Saragossa i avui el club ha fet públic que pateix una lesió muscular a l'isquiosural esquerre i que estarà una mica més d'un temps apartat dels terrenys de joc. Això farà que Míchel Sánchez no hi pugui comptar pels partits contra Reial Societat B, Cartagena, Alcorcón, Tenerife i, possiblement Sporting. Caldrà veure si es recupera a temps per les últimes jornades i per un hipotètic play-off d'ascens.