El Girona B es manté ben viu en la lluita per l’ascens directe a 2a RFEF gràcies a la victòria d’ahir a la nit al camp de la Guineueta, cuer. El filial blanc-i-vermell va treure l’orgull per refer-se d’un gol encaixat un minut abans de la mitja part que podria haver estat letal, i, a la represa va posar el mode piconadora per esclafar els barcelonins. Guiats per un inspiradíssim Pau Víctor, en ratxa les darreres jornades, el Girona B va fer tres gols en vint minuts que van posar coll avall la victòria. Al final, la diana de Gené va servir per sentenciar i per confirmar que el filial no ha dit l’última paraula en aquesta lluita ferotge amb l’Olot i el Manresa per pujar a 2a RFEF. El Granollers, que s’hi juga la salvació, a Riudarenes, i el Peralada, a fora, que ja ho té tot fet, són els dos darrers rivals del filial.

Gens bé va començar el partit d’ahir a Nou Barris. Incòmodes de bon començament, els d’Àxel Vizuete van signar una primera part més aviat discreta que va acabar de la pitjor manera amb l’1-0. A la represa però, l’entrada d’Ureña va donar un altre aire a l’equip. Pau Víctor va empatar i vint minuts màgics, Ureña i altre cop el de Sant Cugat havien situat un tranquil 1-3 al marcador. Tot i la insistència local, Gené, a les acaballes, va sentenciar el partit definitivament.