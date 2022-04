Ramon Terrats es perdrà les pròximes sis setmanes de competició. El migcampista barceloní va lesionar-se diumenge passat a Saragossa i ahir el club va fer públic que pateix una lesió muscular a l’isquiosural esquerre i que, tal i com avançava Diari de Girona estarà una mica més d’un mes apartat dels terrenys de joc. Això farà que Míchel Sánchez no hi pugui comptar pels partits contra Reial Societat B, Cartagena, Alcorcón, Tenerife i, possiblement Sporting. Caldrà veure si es recupera a temps per les últimes jornades i per un hipotètic play-off d’ascens.

Es tracta de la segona lesió important de Terrats aquesta temporada. La primera va ser més greu, una fractura per estrés a la tíbia que el va obligar a passar per la sala d’operacions, i el va tenir fora de combat més de dos mesos. Sense Terrats i, amb Ibrahima Kébé, fent un tractament conservador dels seus problemes al menisc, Míchel es queda només amb Víctor Sánchez i Artero com a recanvis per a Pol Lozano i Aleix Garcia. Això sí, tant Baena com Iván Martín i Borja García, poden actuar en la posició d’interior.