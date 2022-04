Les més de 600 persones que van acompanyar el Girona diumenge passat a La Romareda deixen clar que l’afició està al costat dels de Míchel Sánchez en un moment decisiu per al futur. La derrota davant el Saragossa (1-0) allunya les opcions d’ascens directe i els gironins s’aferren ara a assegurar, com a mínim, la seva participació al play-off. Conscient de la importància de sentir la gent ben a prop, el club ha estat treballant durant tota la temporada per intentar omplir Montilivi i que sigui el jugador número 12. Una missió que, de moment, no s’ha aconseguit, malgrat els esforços. La millor entrada del curs va ser contra l’Eibar (0-1) amb 6.511 espectadors, una xifra que queda molt lluny de l’aforament màxim de l’estadi amb 11.200 localitats.

Després d’engegar una campanya dirigida a tots els abonats perquè alliberin o cedeixin el seu seient en el cas de no poder assistir a l’estadi i així perseguir l’objectiu d’emplenar Montilivi, els blanc-i-vermells han llançat una nova funcionalitat per fer-ho via digital. És a dir, ja no caldrà deixar el carnet físicament sinó que els abonats poden cedir el seient del seu abonament a través de l’àrea de soci del web del club o bé de l’aplicació.

Des que va començar l’any, s’han registrat al voltant de 5.000 assistents per partit. La millor entrada va ser contra l’Eibar, amb 6.511 espectadors, i la pitjor contra l’Osasuna a la Copa, amb 3.642 -era el Dia de Reis. Com que gairebé no se supera ni la meitat de l’aforament de Montilivi, el Girona fa una crida a tots els abonats per donar suport a l’equip els últims tres partits de Lliga que queden a l’estadi (Reial Societat B, Tenerife i Mirandés) abans d’un possible play-off. El més immediat serà dilluns vinent contra els de Xabi Alonso (19 h). Si no, el club s’està movent per convèncer-los de cedir el seu abonament i que, d’aquesta manera, algun altre aficionat que vulgui anar a Montilivi se’n pugui beneficiar. Amb la intenció que això es produeixi de manera efectiva, s’ha apostat per un nou procediment. Es tracta de la cessió digital per intentar facilitar encara més el préstec a un tercer, sigui o no soci.

Cada abonat tindrà temps fins a 5 hores abans de l’inici del partit per cedir el seu abonament. Tenint en compte que el partit del Dilluns de Pasqua contra la Reial Societat B comença a les set de la tarda, hi haurà temps fins a les dues del migdia. Cal tenir en compte que, un cop feta la cessió digital, l’abonat ja no tindrà disponible el seu abonament, tant el físic com el digital, per a l’enfrontament en qüestió. Només es podrà accedir a l’estadi mitjançant l’entrada generada pel procés de cessió digital.

A part de la cessió de l’abonament, continua la possibilitat d’alliberar el seient. Si s’aposta per aquesta opció, que pot dur-se a terme a través de l’àrea de soci del web o l’aplicació, el seient queda a disposició del club i aquest el posarà a la venda donant un 40% del preu de l’entrada a l’abonat -els diners s’acumulen com a descompte de l’abonament per a la temporada vinent.