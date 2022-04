Comunió i il·lusió abans de rebre la Reial Societat B

Bona rebuda de l’afició del Girona a l’entrenament de portes obertes de Setmana Santa celebrat ahir a Riudarenes, on habitualment juga el filial. Tot i que amb menys aficionats que en l’entrenament obert al públic per Fires de Girona, més de 200 persones van presenciar la sessió en un ambient familiar. L’afició continua confiant en l’equip malgrat la derrota de l’última jornada a Saragossa i va voler donar suport a l’equip.

Després d’un entrenament distès, amb jocs i moltes rialles, els jugadors es van acostar als assistents per regalar i entregar tota mena d’obsequis. Els més afortunats es van emportar cap a casa una pilota, mentre d’altres es van haver de conformar amb alguna bufanda. Els aficionats, majoritàriament mainada molt engrescada, es van entregar als jugadors. Qualsevol cosa servia per aconseguir una firma dels seus ídols: samarretes, pòsters, gorres... Més d’un es va treure la samarreta per passar-la a través de la barra que els separava dels jugadors. Anar-se’n a casa sense res dedicat no era una opció. Amb la signatura al sarró, lluïen i mostraven orgullosos a familiars i companys la peça en qüestió amb un somriure d’orella a orella.

Aclamats i sol·licitats, els jugadors es van mostrar molt propers i van poder notar l’escalf i la il·lusió dels més menuts. Tothom va esperar pacientment i ni la calor i el sol que feia va fer moure ningú del seu lloc. Cadascú tenia les seves preferències, però Stuani continua sent un dels més sol·licitats. El davanter uruguaià segueix sent la referència de l’afició, si bé la gent feta a la casa, com Arnau Martínez, Valery o Artero, va tenir els seus seguidors. Tot i ser la primera temporada a la banqueta, l’entrenador del primer equip va estar molt sol·licitat. Míchel té l’afició al sac i ahir va quedar ben palès aquest fet. El tècnic va tornar a mostrar la vessant més propera i amable amb els aficionats.

Abans, durant i després de l’entrenament, el club havia muntat una zona pels socis amb activitats. Una oferta ben variada. Des d’un torneig del video-joc de futbol FIFA per aquells més amants de la pantalla, a un concurs de tocs per aquells més moguts i actius. Entre els aficionats hi ha nivell i no van perdre l’oportunitat de demostrar-ho. També hi havia un petit camp de futbol, on els infants recreaven els gols dels jugadors, «stands» amb treballs manuals o un espai per pintar-se la cara amb els colors blanc i vermell de l’equip. Opcions per a tots els gustos i edats.

Una dosi d’energia per a l’equip i l’afició abans de rebre dilluns la Reial Societat B a Montilivi. Tot fa pensar que la comunió entre tots dos serà important de nou per guanyar el conjunt basc.