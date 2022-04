La victòria del Màlaga ahir al camp del Leganés (0-3) va trasbalsar els plans i ensorrar les il·lusions dels equips de la zona baixa que lluiten per la permanència. Aquest resultat envia el Màlaga fins als 41 punts, 7 per sobre de l’Amorebieta que divendres havia guanyat el Mirandés i s’havia situat provisioalment a 4 punts dels andalusos. De retruc, el 0-3 del Màlaga va minar encara més la moral del rival del Girona, la Reial Societat B, que arribarà demà a Montilivi, a 10 punts de distància de les posicions de permanència. Ben segur, doncs, que el partit contra els gironins es presenta com el darrer tren cap a la permanència per al Sanse.