L’equip està molt bé. Per demà tenim les baixes de Dario, Ramon i Ibra per lesió, i Pablo Moreno per malaltia. La resta esta bé. Volem guanyar si o si. A més, recuperem Borja Garcia. Pot ser que els darrers partits on l’equip no va estar bé hagi sigut per la seva baixa. Necessitem pauses i Borja ens pot donar això, ja que juga amb molt de criteri.

L’ascens directe

Jo vull pujar directe. És un repte bonic i important. Necessitem l’afició perquè dels set partits que resten, en juguem tres. Els nous punts de casa s’han de quedar. Els tres de demà ens donaria certa tranquil•litat per la part baixa i podríem apretar als de dalt.

Resultats d’ahir

L’empat d’ahir entre el Valladolid i Almeria és molt bo. A més, dels equips que ens segueixen pocs han guanyat.

El rival

La seva situació a la classificació no és acord amb el rendiment al camp. Si estigués més a dalt no passaria res per rendiment. Hem de guanyar la pilota perquè ells tenen molta possessió i és un equip que està fallant molt a les àrees.

La derrota a Saragossa

No em vaig sentir decepcionat, però si responsable. Quan l’equip juga malament, jo no estic bé. Penso en la meva responsabilitat sempre. Tot el que passa en el camp és per culpa meva. Jo sóc el responsable de tot.