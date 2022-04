El tren de l'ascens directe, potser l'últim de la temporada, no ha passat de llarg i s'ha aturat a Montilivi. Li queda recorregut encara per fer i qui sap si acabarà arribant al seu destí, però el Girona hi ha decidit pujar i potser ho ha fet a temps. Els resultats del cap de setmana tornaven a ser favorables i decidit a no ensopegar, com va passar en l'última jornada a Saragossa, l'equip ha sigut pacient i ha derrotat la Reial Societat B a l'estadi, cada cop més acostumat a celebrar victòries del seu equip. Els gols no s'han celebrat fins al segon temps, quan Stuani, des del punt de penal, i Nahuel Bustos, han superat Zubiaurre. Amb aquest 2-0, el segon classificat se situa ara a sis punts per sobre. Encara és un món, però la diferència no és tan gran com fa ben poc.

Obligat per les circumstàncies, Míchel ha sacsejat el seu onze respecte del que va presentar vuit dies enrere a La Romareda. A les baixes ja conegudes d'Ibrahima Kébé, Pablo Moreno, Ramon Terrats i Darío Sarmiento, se li ha sumat una d'última hora: Bueno en té per deu dies per un problema muscular. A més a més, Aleix Garcia ha caigut de la convocatòria. Decisió de l'entrenador que, malgrat tot, no ha canviat de dibuix. Arnau ha passat a fer de central i Valery de carriler, amb Víctor Sánchez actuant com a pivot. A dalt, Borja ha tornat després de dues jornades absent per sanció i Stuani ha sigut l'escollit com a referència ofensiva.

Ha sigut ell, precisament, l'encarregat de finalitzar gairebé totes les accions d'atac d'un primer temps la intensitat del qual ha anat de menys a més. Fins que l'àrbitre no hi ha posat cullerada i ha encès Montilivi, el ritme ha sigut força baix. Ara tens tu la possessió, ara la tinc jo. Però sense profunditat a cap de les àrees, ni molt menys idees per generar alguna cosa amb cara i ulls. Només les excursions d'Iván Martín i de Valery han acabat amb rematades d'Stuani molt ben neutralitzades per Zubiaurre. Dos miratges, com l'única arribada del filial basc en els primers 45 minuts. Lobete s'ha fabricat molt bé l'espai dins de l'àrea i ha rematat amb comoditat una passada d'un company, però Arnau ha posat la cama a temps per refusar el perill.

Llavors, torn per a De la Fuente Ramos, el col·legiat, i les seves decisions. No han agradat massa a l'afició ni tampoc als jugadors del Girona, que han disparat les seves revolucions. Ho ha agraït el públic, força adormit fins aquell moment. I el partit, bastant avorrit. El ruix final camí del descans ha sigut un atac-i-gol amb clar protagonisme pels de casa. Llavors ha aparegut Zubiaurre. El porter, molt atent, ha evitat el gol. Sobretot en un xut creuat a boca de canó de Baena. També ha flairat l'1-0 Cristhian Stuani, amb un cop de testa que ha fregat el pal esquerre.

De revolució al descans, res de res. N'hi ha hagut prou amb un canvi de xip, d'actitud. Amb paciència i una mica més de velocitat, els espais s'han acabat trobant i el Girona, picant pedra i de mica en mica, ha multiplicat les seves arribades. El gol s'estava mastegant i no ha arribat abans de miracle. Quan no era novament Zubiaurre, evitant la diana d'Stuani, era el pal que rebutjava la rematada amb tota la intenció del món d'Iván Martín. Fins al minut 60, el punt d'inflexió. Baena, després d'una sotana, ha vist la desmarcada d'Stuani i cap a l'uruguaià que ha anat la pilota. El control orientat, potser massa llarg, ha acabat amb el davanter a terra, escombrat per González de Zarate. L'àrbitre no ho ha dubtat i ha decretat penal. El de Tala, tot un especialista, no ha fallat i ha obert el marcador.

Però el que són les coses. El gol ha paralitzat els de Míchel i ha empès la Reial Societat B. Els visitants, només quan han anat per sota han sigut conscients de la seva delicada situació classificatòria i els han entrat totes les presses. Han començat a trepitjar àrea i ho han fet amb massa facilitat. Fins i tot Olasagasti ha ensumat l'empat, amb un cacau amb tota la intenció del món que ha marxat per damunt del travesser. Això passava ja amb Valery fora del camp. El de l'Escala ha hagut de marxar a causa d'unes molèsties. Més tard han entrat Biel Farrés, que ha debutat a Segona, i un Nahuel Bustos que ha tornat a ser determinant. L'argentí, tocat per una vareta màgica, ha deixat el partit vist per sentència quan ha liquidat un contracop de llibre marcant el 2-0. Ja no hi ha hagut temps per a més. Només per xalar de valent i perquè l'afició, avui més nombrosa que mai aquesta temporada, s'atrevís fins i tot a fer l'onada.

GIRONA: Juan Carlos, Valery (Pol Lozano, min. 67), Arnau Martínez, Bernardo, Juanpe, Jairo, Víctor Sánchez, Iván Martín, Borja García (Samu Saiz, min. 81), Álex Baena (Biel Farrés, min. 75) i Stuani (Nahuel Bustos, min. 75)

REIAL SOCIETAT B: Zubiaurre, Blasco, González de Zárate (López, min. 84), Clemente, Jonathan Gómez, Álex Sola, Turrientes, Sangalli (Olasagasti, min. 63), Lobete (Karrikaburu, min. 72), Alkain i Robert Navarro (Valera, min. 84)

GOLS: 1-0, Stuani, de penal (min. 61); 2-0, Nahuel Bustos (min. 83).

ÀRBITRE: Óliver de la Fuente Ramos (comitè de Castella i Lleó). Ha amonestat Borja García, Juanpe (Girona); Clemente, Álex Sola, Jonathan Gómez (Reial Societat B).

VAR: Eduardo Prieto Iglesias (comitè de Galícia)

ESTADI: Montilivi, 7.432 espectadors