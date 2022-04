S’està parlant de darreres oportunitats des de fa temps. Però ja les té aquestes coses, la temporada. Quan sembla que està tot perdut, els resultats, sempre sorprenents, li donen la volta al mitjó i ho deixen tot de potes enlaire. El Girona s’ha passat els últims mesos alimentant el somni de pujar directe a Primera i descartant-lo a l’instant. Ara és possible, ara es necessita un miracle per aconseguir-ho. Fent cas al realisme, i tenint en compte que al calendari li queden pocs capítols, la distància amb la segona plaça és força àmplia i sembla difícil, per no dir gairebé impossible, arribar-hi a temps. Però les matemàtiques no diuen el contrari i la jornada ho dibuixa de tal manera que a l’equip se li presenta l’enèsima oportunitat. Potser l’última. S’ha de guanyar la Reial Societat B a Montilivi. Només així, l’ascens directe s’acostarà a sis punts. Un escenari que convidaria a viure unes últimes setmanes de competició d’allò més emocionants. I alhora, serviria per fer un pas endavant més per lligar, com a mínim, el play-off d’ascens.

Arribats a aquest punt, potser el que més interessa és guanyar. El que passa, és que costarà que així sigui, i molt, si el Girona manté la versió més recent. Fa una jornada, al camp del Saragossa no se’n va sortir i va perdre contra un rival que va ser millor en molts aspectes. Ja una setmana abans, s’havia imposat al Màlaga però sense brillantor. És més, mostrant-se bastant inferior, gaudint de ben poques oportunitats i salvant els mobles gràcies a les intervencions del porter Juan Carlos, un dels més destacats de la temporada i sobretot en aquest darrer tram de la temporada. Perquè és just ara quan el més calent és a l’aigüera i no val a badar. La inèrcia dels de Míchel era molt positiva, però més pel que feia els resultats que no pas les sensacions. La desfeta a La Romareda va enterbolir un xic la situació i si bé les opcions de fer la promoció continuaven intactes, semblava que l’ascens directe havia quedat descartat. Possibilitat que torna a escena després de l’empat entre Valladolid i Almeria de dissabte. Ara bé, toca fer els deures contra el filial de la Reial Societat. Un conjunt, el que entrena Xabi Alonso, que té molt complicada la permanència. És, ara mateix, a deu punts de la salvació. Per tant, a Montilivi se li presenta la darrera oportunitat, també, de perseguir el seu principal objectiu encara amb arguments. Perquè perdent, estaria gairebé sentenciat. L’efecte Montilivi Només li queden tres partits a casa al Girona abans de tancar la temporada regular i Míchel, com afirmava ahir en roda de premsa, està convençut que s’han de guanyar els nou punts que hi ha en joc si es vol aspirar a fer quelcom amb cara i ulls. Passar, pot passar qualsevol cosa però sí que és cert que la inèrcia a Montilivi és força positiva. Com a local, s’han guanyat 9 dels últims 11 partits disputats i en aquesta desena i escaig d’actuacions només s’ha patit una ensopegada (0-1 amb l’Eibar) i s’ha cedit un empat (1-1 contra el Lugo). Els nou partits restants, comptant des de principis de novembre, s’han saldat amb victòria: Alcorcón (3-1), Cartagena (2-0), Leganés (3-0), Burgos (3-1), Fuenlabrada (2-1), Ponferradina (3-0), Oviedo (2-1), Eivissa (5-1) i Màlaga (1-0). A tot això, se li suma la inèrcia negativa dels visitants, que tot i encadenar tres victòries un parell de mesos enrere, el que va disparar la il·lusió per salvar la categoria, han tornat a enfonsar-se amb una bona colla de mals resultats. La Reial Societat B fa cinc jornades que no guanya i només ha sumat dos punts dels últims 15. A més a més, ha encaixat 11 gols en els darrers quatre partits. Un retorn i algunes baixes Descontent amb el que va veure a Saragossa uns dies enrere, Míchel retocarà el seu onze tot buscant sacsejar el seu equip, més gris de l’habitual darrerament. Per fer-ho, comptarà de nou amb Borja García, absent a casa amb el Màlaga i també a la Romareda per sanció. El migcampista, a l’alça després d’un primer tram de temporada molt lluny del que se li suposa, va ser expulsat a Almeria però avui podria recuperar la titularitat. De peces, al mig del camp, encara li’n faltaran al tècnic, que no podrà comptar amb Ramon Terrats ni Ibrahima Kébé. Però haurà de decidir si blindar la mitja amb Pol Lozano i Aleix Garcia, o si fer-ne jugar a només un i anar a l’atac fent saltar a la gespa d’entrada a Baena, Borja i un Samu Saiz que l’últim cop que va jugar a Montilivi va ser substituït poc després de la mitja hora de joc i ho va fer ben enfadat amb el seu entrenador. A la part ofensiva, Cristhian Stuani i Nahuel Bustos tornaran a pugnar per un lloc com a referència ofensiva, mentre que a la defensa de novetats gairebé no se n’esperen. Pel que fa la Reial Societat B, el porter Ibán Zubiaurre torna a estar a disposició de Xabi Alonso i té molts números de ser titular. De la seva banda, Nais Djouahra i Ander Martín han entrat en dinàmica del primer equip i estan del tot descartats.