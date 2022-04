Després del sotrac a la Romareda, el Girona torna davant de la seva afició per enfrontar-se a la Reial Societat B sense Darío, Terrats,Kébé i Pablo Moreno. Si els gironins volen lluitar per l’ascens a Primera Divisió -objectiu directe, avui els tres punts s’haurien de quedar a casa. I més, després dels bons resultats que han acompanyat a l’equip entrenat per Míchel durant tot el cap de setmana.

«L’equip està molt bé. Tenim les baixes de Darío, Ramon Terrats i Ibra per lesió, i Pablo Moreno per malaltia. La resta tothom es troba bé. Volem guanyar sí o sí. A més, recuperem Borja Garcia. Pot ser que els darrers partits on l’equip no va estar bé hagi sigut per la seva baixa. Necessitem pauses i Borja ens pot donar això, ja que juga amb molt de criteri».

«Perdem efectius, però Ibra ja comença a córrer i hi ha bones sensacions. Al final no s’haurà d’operar i crec que en un parell de setmanes el tindrems amb nosaltres. El mateix passa amb Terrats, que crec que pot estar amb nosaltres abans de les sis setmanes. En els seus buits puc fer servir a Artero i Sala, que són dos grans jugadors que ens poden ajudar i que estan fent passos endavant».

«Jo vull pujar directe. És un repte bonic i important. Necessitem l’afició perquè dels set partits que resten, en juguem tres. Els nous punts de casa s’han de quedar. Els tres amb la Reial ens donarien certa tranquil·litat per la part baixa i podríem apretar els de dalt».

«M’espero un partit on, per moments, serem dominats. Vull tenir la pilota, atacar ràpid i vertical i ser un equip que faci mal a la Reial Societat B. Si ells tenen la possessió, no vull que doni la sensació que estem malament. Aquest equip ens pot dominar, ho va fer contra el Tenerife i ho hem d’afrontar. La clau serà tenir la porteria rival a prop i tenir la pilota. Però, hi haurà moments que no serem els amos i senyors de la pilota. La seva situació a la classificació no és acord amb el rendiment al camp. Si estigués més a dalt no passaria res per rendiment. Hem de guanyar la pilota perquè ells tenen molta possessió. El que els passa és que són un equip que està fallant molt a les àrees».

«No em vaig sentir decebut, però si responsable. Quan l’equip juga malament, jo no estic bé. Penso en la meva responsabilitat sempre. Tot el que passa en el camp és per culpa meva. Jo sóc el responsable de tot. Va ser un mal partit, però ens hem d’oblidar ja perquè hem de guanyar molts duels per intentar pujar directes. De fet, aquest és el nostre objectiu principal».