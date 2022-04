Casualitats de la vida, la mateixa setmana que el Barça ha fet un ridícul mundial jugant a casa amb la grada a rebentar de seguidors visitants, el Girona ha activat la cessió digital de l’abonament. Començo pel final, això no servirà de res si l’objectiu és omplir l’estadi aquests darrers partits.

Cal recordar que en els dos o tres primers encontres de lliga, quan les normes de la pandèmia marcaven la capacitat reduïda de l’estadi, el club de Montilivi va fer-ho molt malament amb una política de sorteig que afavoria gent que no podia o no volia anar al camp i que penalitzava aquells que si volien, però a qui la sort no els atorgava una de les places disponibles. No haver arribat als 2.200 espectadors en cap dels tres primers partits ja ho diu tot.

Però el mal no és aquest, cal ser valents i reconèixer que a Girona hi ha dues generacions de seguidors. Els que hi havia anat tota la vida i que s’han multiplicat en aquests darrers anys; i els que varen descobrir el futbol de la ciutat amb els millors anys de Segona i l’ascens a Primera.

A aquests segons, que ara l’equip torni a viure a la categoria de plata ja no els convenç i per això han deixat setmana rere setmana els seus seients buits. Els primers sí que segueixen massivament fidels a l’equip, però això no dona, ni de bon tros, per omplir.

Fins ahir, la mitjana d’espectadors a l’estadi aquesta campanya era de 4.648, just la meitat de la capacitat que tenen les graderies de Montilivi. I molt em temo que això canviarà ben poc en els dos partits que queden de lliga regular, malgrat el que s’hi pugui jugar l’equip de Míchel.

L’esquí a l’hivern, les intempestives hores dels partits, el fred d’algun vespre cru, el passeig per la costa ara que ha sortit el sol... Tot serien explicacions, i si volen excuses, per explicar que la gent ha desertat de Montilivi. I, òbviament, que des del club no han estat gens àgils a l’hora de cridar l’atenció dels aficionats. Com ara, que després de vuit mesos s’han recordat d’activar la cessió digital de l’abonament. Els ha costat prou.