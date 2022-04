Les imatges de la victòria del Girona. Els de Míchel s’imposen a la Reial Societat B a Montilivi. 1 Iván Martín, en el moment de fer un xut per davant de Turrientes. F

2 Ferran Soriano, CEO del City, va veure en directe el tiromf del conjunt gironí. F

3 Nahuel Bustos supera el porter Zubiaurre. F

Míchel Sánchez sí que estava content ahir. El Girona tornava a ser «un equip compacte» i va saber entendre el que demanava l’entrenador per sumar tres punts «importantíssims» que mantenen vives les opcions d’ascens directe, que és ara a 6 punts. «Si volem mirar cap a dalt, hem de guanyar. També per distanciar-nos dels de darrere. Anirem partit a partit els sis que queden perquè no hi ha una situació còmode en cap i no crec que ningú en falli algun. Ningú et regala res. Si guanyar per estar al play-off, ens permet continuar somiant intentarem aprofitar l’oportunitat. Per això s’ha d’anar dia a dia i sumar de tres en tres», va comentar.

Sobre la victòria contra els de Xabi Alonso, va dir que «era un partit molt complicat contra un equip que et treu la pilota». «Hi ha hagut un treball tàctic espectacular», destacava. En aquest sentit, va recordar que «hem tingut 19 rematades i 10 de les quals han sigut a porteria». «La Reial normalment té moltes ocasions de gol i només ens n’ha generat un parell. Juan Carlos n’ha aturat una i l’altra ha sortit a dalt. Hem sabut defensar molt bé els espais interiors que generen i les situacions que tenen de continuïtat. Estic molt content», afegia.

«Junts som més forts. És la realitat. Necessitem a la nostra gent. Ara venen partits a fora, però a casa, els que queden, també hi han de ser i saben que son importantíssims. Una de les meves decepcions va ser l’altre dia a Saragossa perquè no vam poder guanyar. Els hem pogut tornar a donar la victòria. Tots junts podem aconseguir alguna cosa maca», va assegurar en referència a la millor entrada de la temporada a Montilivi.

L’entrenador del Girona també va parlar d’uns quants noms propis. Primer d’Iván Martín, que cada cop s’està guanyant més la seva confiança: «Moltes vegades he dit que no tenia temps per ell. Volia veure’l i sabia que se li han de donar minuts, però necessitava un procés d’adaptació, no acabava d’arrencar i a vegades no correspon amb el temps que li podia donar perquè hem de lluitar pels tres punts. Estic descobrint un jugador que pot jugar en moltíssimes posicions i en totes pot donar continuïtat en el joc. El buscava més amunt per la zona tres, però ens pot ajudar molt a l’inici i en la continuïtat del joc. És igual on jugui: per fora, per dins, de doble o al mig centre... Ha sigut el jugador més intens del partit. Té un recorregut espectacular i sap girar-se, però li falta una mica en zona tres. Li dic que ha de tenir més gol. He trigat temps a reconèixer-lo en el seu joc i per això ha tingut poc protagonisme».

També dels dos golejadors de la jornada: Cristhian Stuani i Nahuel Bustos. Segons va afirmar, tant pot escollir-se per un com per l’altre indiferentment d’on es jugui. «Va per partits. La realitat és que Stuani és el màxim golejador amb Stoichkov i Borja Bastón (18). És un jugador importantíssim. Mentre que Nahuel té molta confiança i està bé. Són diferents. Pensàvem amb Stuani per al partit per la defensa d’àrea. Qualsevol dels dos pot jugar. Més que el rival, em preocupa que estiguin a un bon rendiment. Tenim dos golejadors ara mateix i abans depeníem només d’Stuani. Espero que els de la segona línia segueixin fent mal per tenir moltes alternatives de cara a gol».

Valery Fernández va ser substituït a la segona part per uns problemes físics. Segons Míchel, l’escalenc va patir «molèsties a l’adductor» de la mateixa manera que Jairo.