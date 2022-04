Una piulada a twitter anunciava poc abans del començament del partit que Santi Bueno era baixa per lesió. L’uruguaià en té per uns 10 dies per culpa d’un problema a l’adductor esquerre. Per contra, el club no va donar més detalls de l’absència enigmàtica d’Aleix Garcia, no només de l’onze sinó també de la convocatòria. A la banqueta hi eren els joves Sala, Artero, Ureña, Farrés i Gabri però el d’Ulldecona no hi figurava per decisió tècnica. Al final del partit, després de la victòria contra el filial de la Reial Societat B (2-0), Míchel va explicar que la no presència d’Aleix Garcia a la convocatòria havia estat «una decisió tècnica» arran d’una situació «de règim intern». «Així ho vaig decidir i es queda aquí», va detallar l’entrenador en conferència de premsa sense voler donar més detalls. Míchel, això sí, va aclarir que la mesura és per només «un partit» i per tant per dissabte a Cartagena tornarà a comptar amb Aleix Garcia. El jugador format al planter del Vila-real ha estat indiscutible gairebé durant tota la temporada amb Míchel, que l’ha fet participar en 32 partits de Lliga i, fins ahir, era el quart jugador amb més minuts de la plantilla només superat per Bernardo, Juanpe i Juan Carlos.