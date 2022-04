L’ascens directe és a tres punts a falta de dues jornades. Quines probabilitats hi ha que l’Olot i el Manresa fallin?

Ens centrem en nosaltres mateixos i no mirem més enllà del partit contra el Granollers. L’ascens directe és una realitat, encara que és molt complicada. No obstant això, el principal objectiu no és pujar sinó créixer com a futbolistes i el tenim marcat des del primer dia. Creixem nosaltres i, alhora, el club. Crec que l’estem portant súper bé.

No pensen ni una mica en el primer lloc?

Hem d’esperar que l’Olot perdi el partit que li queda i el Manresa falli en dos. Sabem que és complicat, però en el futbol pot passar de tot. L’única cosa que està en les nostres mans és centrar-nos en guanyar els dos que ens resten i després ja es veurà. No serà gens fàcil. El Granollers s’està jugant baixar, mentre que el Peralada té molt bons jugadors i ha demostrat durant tota la temporada que competeix contra tots els rivals.

Que el Girona B continuï somiant en part és culpa seva. Després de marcar 5 gols en quatre partits, sent que està en el millor moment?

Els meus gols són fruit del joc col·lectiu. Sense les passades o assistències dels meus companys seria impossible, però sí que és veritat que porto treballant molt dur durant tot l’any perquè arribés aquest moment. Ara s’està veient reflectit amb gols. Me n’alegro molt d’ajudar a l’equip, ja sigui amb gols o amb assistències.

S’ha convertit en el màxim golejador amb 7 gols.

A la primera volta em va costar més i no m’entraven els gols, però ara estic en un moment dolç. Espero continuar amb aquesta ratxa per ajudar l’equip.

Perdre contra el Vilafranca (0-1) i empatar contra el Manresa (2-2) a Montilivi va passar factura de cara a la classificació. Hi pensen gaire?

També la derrota contra l’Olot amb un penal fallat a l’últim minut (0-1). Va ser un cop dur, però han anat més enllà del resultat perquè l’equip va fer un bon treball per intentar endur-nos els tres punts.

L’objectiu col·lectiu és la formació. També l’individual?

Sí. Pujar de categoria és una il·lusió, però des del primer moment tots ens hem marcat el repte de pujar a nivell futbolístic i personal. En cap moment vam plantejar-nos l’opció de lluitar per l’ascens, però les circumstàncies s’han donat i les hem d’aprofitar. Òbviament, lluitarem per tot a cada partit com si fos l’últim.

Què passa als moments decisius perquè s’acabi escapant la victòria al final? S’hauria de gestionar d’una altra manera o creuen en els fantasmes?

Hi ha hagut de tot. La temporada passada va tenir un desenllaç força tràgic perquè anàvem guanyant el partit, el Cerdanyola jugava amb un menys i tot i així se’ns va escapar. Aquesta també ens ha passat que algun partit s’escapi als minuts finals, però també hem tingut la sort de remuntar partits molt difícils com el del Granollers (2-3) o Guineueta (1-4). El futbol és així. Estem treballant bé i la línia és bona. Sempre s’han de millorar coses.

Va debutar sent molt jove al primer equip (Alcorcón-Girona de la temporada 2019-20).

Sempre li estaré súper agraït a Francisco per l’oportunitat que em va donar. Va ser un dia molt especial, en l’àmbit futbolístic el millor de la meva vida. Recordo estar escalfant a la banda i quan em va cridar ni m’ho creia. Em va dir que em relaxés, jugués com sabia i que si ho feia era perquè ho mereixia i ell sabia que ho podia fer bé.

Francisco va comptar amb vostè el curs passat. S’esperava que aquest anés una mica diferent?

Tenia l’esperança que aquest any continuaria així, però el míster del primer equip (Míchel) no ha comptat amb mi. No depèn de mi. És ell qui decideix i si considera que hi altres jugadors que poden aportar més, no tinc cap més opció que seguir treballant perquè m’arribin de nou les oportunitats. Estic centrat per millorar cada dia, donar el cent per cent i poder tornar al primer equip. En tinc moltes ganes.

A l’estiu va rebutjar alguna oferta perquè pensava que estaria en dinàmica del primer equip?

No. En cap moment m’he plantejat marxar ni he valorat una cessió. Fins i tot, vaig parlar amb el club perquè volia quedar-me aquí i tenir més minuts amb el primer equip. Al final s’ha donat com s’ha donat, però estic súper content al filial i el míster (Axel Vizuete) m’està donant molta continuïtat. Soc feliç.

Una de les seves maneres de reivindicar-se és marcant gols?

Sempre m’agrada marcar gols i estar pensant en la porteria. El més important és ajudar tant com pugui a l’equip i el millor que puc fer és aportant gols.

Té contracte fins al 2024. Seguirà al Girona l’any vinent?

Tinc contracte aquí i estic content. Encara no he parlat ni amb el meu agent ni amb el club que l’any que ve. Ja veurem. El que vull és continuar creixent com a futbolista per arribar de nou al primer equip.