El Girona visita dissabte el Cartagena amb l'objectiu d'aconseguir tres punts que li permetin consolidar-se en zona de play-off i acostar-se als llocs d'ascens directe. Míchel ha vist com se li carregava la infermeria amb les lesions de Valery i Jairo, que en tenen per tres i dues setmanes, respectivament. A més a més, Santi Bueno és dubte i Samu Saiz avui no s'ha entrenat per malaltia. Per contra, Pablo Moreno ja està disponible. Sarmiento, Terrats i Kebé continuen lesionats.

Sortida És un partit molt important. Ens hem de centrar en nosaltres i només podem guanyar. Al contrari voldrà dir que no podem mirar més amunt. També haurem de mirar la resta de partits perquè tenim quatre equips per davant nostres. Això sí, sense guanyar nosaltres, és impossible mirar amunt. El partit El Cartagena ha obtingut el doble de punts a casa que a fora. Sempre hi ha hagut gols als partits al seu estadi. Això vol dir que serà un partit d'alternatives. Els dos equips buscaran la porteria rival i el nostre objectiu és mantenir-la a zero. . Necessitarem ser molt forts defensivament perquè ells són un equip molt ofensiu. L'altre dia vam ser un equip molt compacte. És molt important mantenir aquesta mentalitat defensiva els partits que resten perquè en atac som molt bons. El mig del camp Estan molt bé. Van jugar un partit espectacular contra la Reial B. Aleix Garcia s'ha entrenat molt bé, Pol i Artero també. Ascens directe Hem de pensar partit a partit i guanyar a Cartagena. Després mirarem què han fet els altres. La setmana que ve, haurem de fer el mateix perquè anem per darrere i no depenem de nosaltres. El play-off Els resultats diran. El normal és que s'ho juguin els tres equips que ens van al darrere, però podria ser qualsevol altre.