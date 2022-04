Juan Carlos Martín és una veu autoritzada al vestidor del Girona. Li tocava respondre a principi de temporada quan les coses no sortien tan bé i també en l’actualitat arran de les seves grans actuacions sota pals. Diumenge passat va haver d’intervenir ben poc en la victòria davant la Reial Societat B (2-0), però la realitat és que el porter s’ha convertit en una assegurança de vida per al conjunt dirigit per Míchel Sánchez i enguany ha salvat els mobles en més d’un partit. Amb 34 anys, el de Guadalajara compleix el seu tercer exercici al club de Montilivi i va celebrar el partit número 100 amb el Girona contra el Sanse. Ahir va confessar en roda de premsa que des que Omar Harrak (l’exentrenador de porters) va trucar-lo per primer cop, sempre ha tingut al cap el repte de l’ascens a Primera. De moment, s’ha quedat a les portes d’aconseguir-ho en les dues finals del play-off passades i espera que a la tercera sigui la bona. Tant si és directe com per la fase de promoció d’ascens.

«Per mi pujar amb el Girona seria el més maco que em podria passar, independentment de si jugo o no. Si em quedo als 100 partits i ascendim, també em serveix. És el repte que tinc al cap i pel qual lluito des que vaig arribar aquí. Hem estat a prop, però no ha pogut ser. L’equip ha demostrat que és capaç d’aixecar-se després de situacions molt fumudes i tinc molta il·lusió perquè aquest pugui ser l’any. Estem madurant d’una manera molt bona, anem a mort amb el que pensa l’entrenador i en l’àmbit grupal creixem cada dia més. Tant de bo puguem endur-nos el premi. És molt difícil fer les darreres temporades i aquesta. Volem donar una alegria a tothom», va dir Juan Carlos.

El Girona sap que no pot fallar els sis partits que resten, si vol mantenir vives les opcions d’ascens directe, amb l’afegit que depèn del que facin els rivals perquè es troba a 6 punts de l’Almeria, segon. «Nosaltres mirem cap a dalt. Som conscients que ens trobem lluny de l’ascens directe, però queden molts punts per jugar-se i no és impossible. El grup pensa que, tant si és per arribar a l’ascens directe com pel play-off, és millor tenir una mentalitat de victòria». Insistia: «L’únic compte que em surt és guanyar nosaltres. És difícil arribar-hi, però hi ha possibilitats. Aquesta categoria dona moltes sorpreses i mai se sap què pot passar a cada partit. Ens preocupem de nosaltres mateixos. Tant de bo es doni la situació de ser-hi, però és difícil fer comptes per la dificultat de calendari que hi ha».

Els de Míchel afrontaran quatre dels sis darrers partits de la temporada regular a domicili. Començant pel Cartagena i l’Alcorcón, que són els dos pròxims rivals. «A tots ens toca passar per això. Tenim un repte. Som conscients que serà complicat, i encara més jugant a fora, però l’equip ve amb una dinàmica de partits bons i de victòries. Volem acostumar-nos a guanyar. Anem dia a dia a cada entrenament i a competir a cada partit». Sobre les visites al Cartagonova i al Santo Domingo, va dir el següent: «Segurament, el Cartagena encara té il·lusió per mirar d’enganxar-se al play-off. Són un equip molt fort a casa i són conscients que una de les últimes bales que tenen és guanyar-nos dissabte (16.15 h). Serà complicat. Haurem de fer un bon partit per demostrar per què volem lluitar. S’ha de veure des de la primera jugada, en tots els duels, en la intenció que tinguem amb la pilota… Davant l’Alcorcón, malgrat que ja han descendit, és un rival que sempre competeix i hi haurà jugadors que voldran mostrar-se».

També va referir-se al fet d’haver aconseguit la darrera ratxa de victòries amb un onze titular que variava en funció de les baixes: «No és fàcil guanyar amb circumstàncies d’aquest tipus. El millor és tenir certa continuïtat. Som conscients que és un repte grupal, tots som importants i necessitem a tothom. El repte és de tots. Hem de jugar i guanyar amb els que som. És un objectiu comú». A més a més, Juan Carlos ha deixat la porteria a zero en tres dels quatre darrers partits: «Quan no encaixes, és més fàcil guanyar perquè ja tens l’empat. És més fàcil aconseguir els tres punts. És un compromís de tots des del primer, de Stuani o Nahuel, a l’últim. La consciència grupal serà la que ens porti a aconseguir els objectius que ens hem marcat per aquest any. És l’única manera d’aconseguir les coses. Tant no encaixar com marcar és un aspecte que ha de fer tot el grup».