Amb 49 punts a la classificació i l’objectiu prioritari de la permanència assegurat des de fa setmanes, el Cartagena arriba al tram final de la temporada amb la sensació que atrapar el play-off, que és a 8 punts, és una utopia. Tot i això, des del vestidor no hi renuncien i volen guanyar els partits començant pel de demà contra el Girona. «La temporada ha anat més o menys bé. Cal gaudir del que es fa i sovint ens posem massa responsabilitat. Hem de guanyar el Girona i no pensar gaire més enllà per no frustrar-nos. Després de guanyar, ja veurem què passa», assegurava ahir l’entrenador Luis Carrión. El barceloní considera el Girona «un bon equip molt treballat, amb un bon entrenador i molt bones facetes. Tenen punts febles que mirarem d’explotar. Si guanyem, serà un triomf de prestigi», afegia.