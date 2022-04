L'acumulació de baixes a l'eix de la defensa ha fet que Míchel doni l'oportunitat al central del filial Biel Farrés des de l'inici. El defensa de Vic va debutar a la Lliga la passada jornada contra la Reial Societat B (2-0) a Montilivi i aquesta és titular arran de les baixes per lesió de Santi Bueno i Bernardo que hi ha a la plantilla. D'altra banda, Aleix Garcia torna a l'onze després que el tècnic no el convoqués en l'últim partit.