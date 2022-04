Segurament és il·lús o fins i tot una mica naïf pensar que el Girona, amb només sis jornades per jugar-se i quatre equips per davant, pot aspirar a l’ascens directe. Les matemàtiques i la fe de Míchel Sánchez són els principals ingredients que alimenten el somni de mirar ben amunt. Per ganes i ambició no serà, ben segur. Una altra cosa ben diferent són els resultats. A Saragossa, l’equip va desaprofitar una gran oportunitat d’acostar-se als llocs de privilegi davant la decepció dels més de 600 aficionats blanc-i-vermells desplaçats. Potser era l’últim tren cap a l’ascens directe però gràcies a la victòria de dilluns contra la Reial Societat B, ningú descarta que en pugui passar un altre. Per si de cas, cal estar preparats i fer la feina avui al camp d’un Cartagena que ja ho té, gairebé, tot fet aquesta temporada.

No serà gens fàcil perquè l’equip veu com les lesions tornen a atacar-lo el Girona en el tram decisiu del curs. Per si no n’hi hagués prou amb les lesions de Valery i Jairo confirmades dijous, ahir el club va anunciar que Bernardo Espinosa pateix molèsties al genoll i també és baixa per avui. A més a més, Santi Bueno tampoc s’ha recuperat a temps mentre que Terrats, Kébé i Sarmiento a la infermeria. Un panorama que fa feredat sobretot en defensa, on Biel Farrés té molts números de ser titular. Per contra, Pablo Moreno torna a la llista i Samu Saiz, que ha estat malalt, també hi és.

«Si volem mirar amunt, primer hem de guanyar nosaltres» deia dijous Míchel. El tècnic manté el discurs de màxima ambició malgrat alertar de la dificultat del partit d’avui. I és que el Cartagena és un rival d’allò més fiable com a local i que, per contra, a domicili perd molt. De fet, és el sisè millor local de la categoria i fia bona part del seu perill a les botes del veterà Rubén Castro, que avui podria estar acompanyat per Ortuño. Míchel, per la seva banda, rumia com retocar l’equip en defensa arran de l’allau de baixes. Qui hauria de tenir el lloc assegurat és David Juncà al carril esquerre. El dubte és si Míchel mantindrà l’esquema de tres centrals i dos carrilers o jugarà amb línia de quatre. De fet, només compta amb Juanpe com a central pur si bé Arnau hi pot actuar amb solvència contrastada. Si el tècnic manté els tres centrals, Juanpe, Arnau i possiblement Biel Farrés serien els escollits, fet que faria que Iván Martín passés a la dreta. El comodí Víctor Sánchez apareix en aquesta equació com a comodí per fer de central o també, en cas que Míchel decideixi jugar amb línia de quatre, fer de lateral dret.

El vallesà i Iván Martín van ser els dos pivots contra el Sanse dilluns però no tenen garantida la continuïtat a la sala de màquines. Pol Lozano opta a tornar-hi, de la mateixa manera que Aleix Garcia, que ja ha complert el càstig imposat pel club per una situació de règim intern. Borja García serà a la mitjapunta per darrere de Baena i Stuani mentre que Bustos i Pablo Morena esperaran l’oportunitat a la banqueta.