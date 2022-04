El Girona obre la 37a jornada de Lliga amb un coixí de 7 punts respecte al setè classificat i a 6 de diferència del segon, que marca l’ascens directe. El vestidor té clar que cal guanyar per fer un pas de gegant per confirmar el bitllet pel play-off. Una victòria també faria que els gironins posessin pressió a Eibar, Almeria i Valladolid, els tres primers classificats, que són a 8, 7 i 6 punts respectivament. Fer números i pensar en allò de «i si...» és molt bonic sí, però la realitat és que el Girona es presenta avui a Cartagena amb una defensa de circumstàncies sense tres dels seus cinc titulars. Les baixes per lesió de Bernardo, Bueno i Jairo han fet que Míchel hagi inclós a la llista de convocats dos centrals del filial, Biel Farrés i Èric Monjonell. També hi són, a més a més, Sala, Artero, Ureña i Gabri Martínez.

En aquest sentit, els problemes a la reraguarda obren la porta de la titularitat a Biel Farrés. El jove central osonenc podria ser l’escollit per ocupar un dels llocs a l’eix de la defensa amb Juanpe Ramírez i Arnau Martínez. El de Vic, que la setmana que ve fa 20 anys, va estrenar-se dilluns a la Lliga contra la Reial Societat B tot i que ja havia debutat, a un alt nivell, a la Copa contra l’Osasuna a Montilivi (1-0). Per la seva banda, Monjonell torna a ser a la llista després d’unes quantes absències. El defensa de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental) és un habitual als entrenaments i, de fet, ja va debutar la temporada amb el primer equip amb Francisco Rodríguez a la banqueta. Va ser al camp del Saragossa (2-2), el mateix dia que ho va fer Ramon Terrats i Jandro Sánchez. Aquest exercici, Monjonell ha tingut l’oportunitat de disputar dos partits de Copa, a Puertollano (1-5) on fins i tot va marcar un gol, i també al camp de l’Osca (0-1). En tots dos partits va ser titular i va disputar els noranta minuts.