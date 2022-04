La derrota d'aquesta tarda davant el Cartagena (3-0) complica encara més les opcions que tenia el Girona d'atrapar l'ascens directe. L'entrenador Míchel Sánchez ha fet la següent valoració després del partit: "No hem tingut encert. Ells tenien molt potencial en el joc aeri i nosaltres estàvem una mica més mermats respecte als altres partits, però han aconseguit el 2-0 per una pilota aturada i una pèrdua nostra. Hem fet moltíssimes coses bé després per aconseguir un gol o fins i tot més. Hem fet 18 xuts a porteria i hem tingut ocasions. La segona part ha arrencat igual, amb alguna situació seva, però l’hem dominat nosaltres pel que fa al joc. El 3-0 ha matat el partit. La sensació ha sigut que avui no era el nostre dia i el partit s’ha trencat massa. Fins aleshores, creia que estàvem més a prop del 2-1. No ho hem aconseguit. Les ocasions que ells han tingut a les àrees les han posat i nosaltres no. A vegades això passa en el futbol. Obviant el resultat i les circumstàncies perquè queda poc i estàvem en una situació que si volíem lluitar per tot havíem de guanyar sí o sí, doncs potser és la derrota més dura. Me’n vaig amb la sensació que l’equip ha fet les coses bé".