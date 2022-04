Amb la participació al play-off assegurada, el Girona B volia continuar somiant amb l’ascens directe però no podrà ser. La derrota a última hora d’aquest migdia contra el Granollers a Riudarenes (1-1) ha de servir de test de cara a la promoció. Amb un final que no s’ha de repetir. El filial blanc-i-vermell s’ha avançat amb un golàs d’Adri Gené després de rebre una gran assistència de Pau Víctor a la primera part que matenia la il•lusió per atrapar el líder, tot i que s’ha esvaït de seguida perquè el Granollers, que lluita per sortir del descens, ha aconseguir la remujtafa en el tram final. A part, la derrota del Peralada davant el Manresa (1-0) ha fet que l’Olot ja no pugui certificar l’ascens a la Segona RFEF avui encara que guanyi i que el filial blanc-i-vermell no tingués cap opció perquè encara que sumessin el sis de sis tenien el goal average amb els del Bages i els garrotxins en contra.

Els d’Axel Vizuete han sigut superiors al rival, gaudint de nombroses ocasions però han topat amb la fusta tres cops i el porter Manu Martín s’ha lluït amb bones aturades. Richmon ha tingut la més clara al minut 11 amb un cop de cap que ha rebutjat el porter. També Sala amb una rematada de cap al travesser i Pau Víctor amb una acció frustrada per Manu Martín a la represa. El Girona B ha perdonat i Padilla i Urbina han castigat amb la remutada al final.