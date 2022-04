Hi ha derrotes i derrotes. I la d’ahir a Riudarenes té poques justificacions. El Girona B es va deixar remuntar un 1-0 favorable contra el Granollers (1-2), un rival que lluita per sortir del descens, encaixant dos gols en els darrers 10 minuts. Al final, el resultat era el menys important perquè els d’Axel Vizuete ja tenien assumit que la seva lluita per l’ascens seria al play-off. Però perdre d’aquella manera va deixar molt tocat al filial, que va fer mèrits durant tot el partit per engreixar l’avantatge al marcador. Entre la fusta i el porter Manu Martín van impedir que els blanc-i-vermells rematessin la feina després del golàs d’Adri Gené a la primera part. Ho van pagar car.

El Girona B va anar per feina des de l’inici. Ritme i intensitat per pressionar a l’àrea del Granollers sense patir gens en defensa. Ben aviat Richmon va gaudir d’una ocasió clara, després que Gabri pengés una pilota a l’olla, amb un cop de cap que Manu Martín va treure com va poder amb l’ajuda de Peke. Els de Vizuete només feien que disposar d’arribades, la majoria liderades per Pau Víctor. El davanter de Sant Cugat va ser un dels responsables del gol gironí. Una gran assistència seva va acabar a les botes d’Adri Gené, que va rematar a plaer en tot l’escaire. L’eufòria va ser màxima i encara va donar-los més empenta. Tot seguit el pal va evitar el segon d’un xut de Pau Víctor i Ureña no va poder aprofitar el rebot. Tornaria a topar amb la fusta Sulei fent una rosca. Així com Sala, que va estavellar la pilota al travesser. I Pau Víctor per segon cop. La fusta va evitar la golejada i el filial se’n penediria. Sorprenentment, el Granollers aconseguiria la remuntada.