No és cap excusa, però Axel Vixuete intentava trobar una justificació a la desfeta del filial contra el Granollers (1-2). «A la segona part ens ha costat una mica més. Teníem cinc jugadors als quals podem mig justificar perquè han estat tota la setmana amb el primer equip, van viatjar a Cartagena i tot just van arribar a casa a quarts de quatre de la matinada després de vuit hores d’autocar. Ho hem notat en el tram final, com és normal, i se’ns ha escapat el partit», va explicar l’entrenador. Es referia a Ricard Artero, Òscar Ureña, Gabri Martínez, Àlex Sala i Èric Monjonell. Tots cinc van ser ahir titulars i, excepte Ureña que va ser substituït al minut 77, van disputar tot el partit sencer.

Les baixes a la plantilla han fet que Míchel Sánchez hagi de recórrer cada dos per tres al Girona B. A Cartagena, on el conjunt blanc-i-vermell va encaixar una dura derrota (3-0), el tècnic va convocar sis futbolistes del filial dels quals només Biel Farrés va jugar sent titular per les lesions de Santi Bueno i Bernardo i, per tant, els cinc restants estaven disponibles per al partit d’ahir contra el Granollers. El central osonenc, però, no es va voler perdre l’important duel que tenia el filial i va presenciar la derrota com a espectador. No va ser el mateix per a Artero, Ureña, Gabri, Sala i Monjonell. Com que no havien tingut minutatge amb el primer equip, Vizuete va donar-los la titularitat contra el Granollers i no només això sinó que van disputar el partit sencer. Tenint en compte que el partit era a dos quarts d’una del migida i que havien arribat a quarts de quatre de la matinada de Cartagena, fent prop de vuit hores d’autocar, van dormir i descansar ben poc.