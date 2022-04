Fa jornades que Míchel Sánchez ha instaurat el tòpic del «partit a partit» i farà bé el Girona d’aplicar-lo. Després de la victòria contra la Reial Societat B (2-0) es va tornar a disparar la il·lusió entre l’afició veient com els gironins pressionaven els rivals de la part alta de la classificació i miraven amb tranquil·litat els que tenien més avall. L’ascens directe quedava a sis punts i el coixí respecte el setè era de set. Fins llavors, l’equip era conscient que la seva lluita era al play-off sense descartar del tot les opcions d’atrapar el segon. L’empat del Tenerife contra l’Osca (0-0) deixava un bon cap de setmana per al Girona, que podia retallar encara més la distància respecte l’Almeria i tenir la promoció encarrilada. No obstant això, els de Míchel van encaixar una dura derrota a Cartagena (3-0) i si no la corregeixen aviat els pot acabar passant factura.

Després de perdre al Cartagonova, el Girona ha passat de tenir set punts de marge respecte el setè classificat a tenir-ne quatre. A diferència del conjunt blanc-i-vermell, rivals com el Ponferradina i l’Oviedo no van desaprofitar la jornada. Els del Bierzo van remuntar el Fuenlabrada (2-3) amb tres gols en els darrers minuts de partit, mentre que els de José Ángel Ziganda van fer el mateix amb l’Alcorcón (1-2). Per la seva part, Las Palmas va empatar davant l’Eivissa (1-1) per continuar aspirant al play-off. Així doncs, el Girona segueix al cinquè lloc (61), l’Oviedo al sisè (60) i el Ponferradina (57) supera el Las Palmas (55) situant-se setè. Això significa que el marge de punts s’estreny i ara el coixí és de quatre punts. A més a més, l’ascens directe queda descartat perquè el Valladolid va guanyar al Mirandés (0-1) i l’Almeria juga avui contra l’Sporting. Pendents del que facin els de Rubi, el Valladolid va pujar fins al segon lloc (69) i la distància és de vuit punts. Per tant, una utopia.

Però no només això, sinó que a hores d’ara la participació al play-off tampoc està cent per cent assegurada. Dels cinc partits que resten, caldrà guanyar-ne com a mínim dos o tres per anar bé. El pròxim serà diumenge vinent al camp de l’Alcorcón, un rival que té certificat el descens a Primera RFEF des de fa una setmana. Servirà per estrenar el mes de maig, que serà decisiu per al futur dels gironins aquesta temporada, i tot seguit tocaran el Tenerife, que es presenta clau, Sporting, Mirandés i Burgos. D’aquests cinc, dos seran a Montilivi.

Així doncs, encara hi ha molta feina per fer i res està decidit. Farà bé el Girona d’oblidar ràpidament la derrota davant el Cartagena per centrar-se en el futur més immediat. Això i començar a buidar la infermeria. L’equip ho agrairà.