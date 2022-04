El Girona visitarà diumenge l’estadi de Santo Domingo per enfrontar-se a l’Alcorcón. El conjunt madrileny va perdre la categoria matemàticament ja fa dues jornades i fa temps que està desnonat a la cua de la classificació després d’una temporada per oblidar. De cara al partit, el Girona confia poder recuperar Bueno i Bernardo i, sent molt optimista, algun altre lesionat. Per la seva banda, l’Alcorcón no podrà disposar del mitjapnta uruguaià Gio Zarfino, expulsat diumenge passat contra l’Oviedo. L’ex de l’Extremadura és el segon màxim golejador de l’equip amb 5 gols aquesta temporada.