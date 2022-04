La derrota a Cartagena (3-0) ha fet tocar, definitivament, tothom de peus a terra. Les aspiracions de poder lluitar per l’ascens directe s’han esvaït i ara la realitat marca que l’objectiu és assegurar un bitllet pel play-off. Fer-ho no serà fàcil com es podia pensar algú fa unes setmanes. La bona dinàmica de l’Oviedo, sisè, que s’ha situat a un punt, i sobretot la resurrecció del Ponferradina a Fuenlabrada (2-3) que l’ha acostat a 4 van que el Girona no es pugui adormir gens en aquestes darreres cinc jornades. Els de Míchel tenen, doncs, cinc partits per davant garantir-se el dret a lluitar per pujar en les eliminatòries d’ascens. Una de les inquietuds, veient el calendari i, sobretot, analitzant les dues darreres derrotes a Saragossa (1-0) i Cartagena, és que dels cinc matxs que queden, tres són a domicili. Per començar, diumenge al camp de l’Alcorcón, ja descendit però que el cap de setmana va fer suar de valent l’Oviedo (1-2). El Girona també haurà de viatjar a Gijón, on no ha guanyat mai i tancarà el curs a Burgos.

La combinació de resultats del cap de setmana ha fet que el coixí respecte el setè classificat s’ha reduït a només 4 punts. No és una distància irrisòria però tampoc n’hi ha per anar tranquil. És a dir, cal rematar la feina i el primer pas serà diumenge, altre cop lluny de Montilivi, contra l’Alcorcón. Una nova sortida per als gironins, que han perdut pistonada a domicili arran del 0 de 6 a La Romareda i Cartagonova, però que fins fa poc signaven uns números més que notables de visitants. Ara, els de Míchel són tot just el millor novè visitant de tota la categoria amb només 22 punts de 54 possibles (41%). A més a més, dels vuit primers classificats, els gironins són el que tenen pitjor bagatge fora de casa. Així, el millor visitant de la Lliga Smartbank és el Tenerife -rival del Girona d’aquí a quinze dies- amb 31 punts, seguit de l’Eibar (30), Valladolid (29), Almeria (28), Oviedo i Ponferradina (28), Osca (24) i Las Palmas (23). Tot i haver afluixat en les dues darreres sortides, el Girona s’estava mostrant com un visitant prou perillós. Els de Míchel, a manca dels tres últims desplaçaments de la temporada, han signat sis victòries, quatre empats i vuit derrotes en els 18 partits que han jugat lluny de l’estadi de Montilivi. Després d’unes primeres sortides decebedores amb només un punt de quatre possibles en les primerres sortides 2-1 a Ponferrada, 2-0 a Malaga, 0-0 a Oviedo i 1-0 a Lugo, el Girona va reaccionar gràcies al triomf a Miranda de Ebro (1-2). Una victòria, molt valorada per Míchel, a la qual se n’hi va afegir una altra de seguida, a Fuenlabrada (1-2) amb gol èpic d’Stuani al minut 97. Les altres victòries del Girona a fora de casa han estat al camp de la Reial Societat B (1-2), Osca (0-1), Las Palmas (1-3) i Almeria (0-1). L’equip també ha esgarrapat punts a Eivissa (1-1), Valladolid (2-2) i Leganés (1-1), mentre que ha tornat amb les mans buides d’Eibar (4-2) i de Lezama contra l’Amorebieta (1-0).