Alcorcón: Una visita enverinada

Si algú es pensa que guanyar diumenge al camp de l’Alcorcón, ja descendit, serà bufar i fer ampolles, va ben equivocat. I si no, que l’hi preguntin a l’Oviedo. Els asturians van patir d’allò més diumenge passat per capgirar l’1-0 que campava a marcador fins al minut 80 i acabar sumant els tres punts en l’afegit (1-2). El Girona visitarà diumenge l’Alcorcón amb l’obligació de retornar al camí de la victòria després de la patacada a Cartagena (3-0). El problema, en aquests casos, és precisament aquest. Els mots «obligació», «tràmit» o «fàcil» ben segur que no ajuden a l’hora d’encarar un partit que es presenta com un parany dels grossos per als blanc-i-vermells.

La feina de Míchel aquesta setmana, a banda d’esperar a veure si pot recuperar alguns dels lesionats, serà mentalitzar els seus homes que no hi pot haver cap mena de relaxació diumenge al Santo Domingo i que caldrà córrer, suar i pencar com mai per aconseguir els tres punts. Amb més de 20 anys de carrera com a jugador i entrenador, Míchel és conscient dels perills que comporten en aquest tipus de partits. El que potser no sap, si no l’hi han explicat, és que el Girona té alguns capítols molt foscos amb equips ja descendits en aquesta etapa moderna al futbol professional. La desfeta contra el Xerez (2-4) a Montilivi, la temporada 2012-13, amb l’equip de Rubi jugant-se l’ascens directe amb Alcorcón, Vila-real, Almeria i Las Palmas és impossible d’esborrar de la memòria dels aficionats gironins i, alhora un exemple a recordar per no ensopegar amb la mateixa pedra.

No fa tants anys que el Girona va enfrontar-se a un equip ja descendit. Va ser en la darrera jornada de la temporada 2017-18 de Primera Divisió quan els gironins, sense res en joc, van visitar el Las Palmas, que feia ja setmanes que havia perdut la categoria. Aquell dia, en joc només hi havia l’honor de quedar com més amunt millor a la classificació i dos gols d’Stuani a la primera van ser suficients per derrotar els canaris (1-2). En la derrota contra el Xerez del 2013, sí que hi havia molt en joc per al Girona que, si hagués guanyat, mantenia un coixí 2 punts respecte a l’Alcorcón i de 5 punts sobre Vila-real -que al final pujaria directe- i Almeria, a manca de cinc jornades pel final. Va ser una tarda negra a Montilivi contra un Xerez que feia molts mesos que no cobrava i 25 jornades que no guanyava. Aquell dia però, tot va anar malament. Els andalusos es van avançar 0-1 i 1-3 i només començar la represa van fer l’1-4. Un gol de Felipe Sanchón de penal (m.74) va fer somiar amb una remuntada que seria impossible (2-4). La jornada següent l’equip va ser golejat a Vila-real i es va dir adéu al somni de l’ascens directe.

L’altre capítol negre en la història moderna del Girona contra un equip ja descendit matemàticament es va viure el curs 2008-09, el del retorn al futbol professional. Després d’una gran primera volta i amb 42 punts i la permanència a tocar, el Girona visitava el cuer i ja descendit Sevilla Atlètic. Era la jornada 35, en quedaven 7 per davant i es veia el partit contra el filial andalús com l’impuls definitiu cap a la salvació. A l’hora de la veritat però, el partit es va convertir en un malson. José Carlos va avançar el Sevilla (m.20) i després que Chechu Flores (m.47) empatés, Armenteros va fer el 2-1 des dels onze metres en un partit on encara hi va haver temps perquè Matamala enviés un penal als núvols. La mala dinàmica de l’equip va provocar la destitució de Raül Agné i l’arribada de Javi Salamero al cap d’un parell de jornades. Tot i això, la cosa va acabar bé i, a tres jornades pel final del curs, el Girona, ja salvat, va empatar a Eibar (2-2), ja descendit, en un partit que va dirigir Miquel Olmo.