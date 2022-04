S’ha acostumat el Girona ha deixar satisfeta a la seva parròquia amb bons resultats a Montilivi, fins convertir l’equip en un dels millors locals de tota la Segona Divisió. Precisament el contrari del que li passa a l’Alcorcón, el rival d’aquest diumenge dels blanc-i-vermells. Al Santo Domingo, tot són desgràcies i aquest és un dels factors que justifiquen el descens a la Primera RFEF d’un conjunt que a casa no se’n surt ni de bon tros. Els de Míchel, que necessiten confirmar com més aviat sigui possible el seu concurs en el proper play-off d’ascens, visitaran per tant al pitjor local de la Lliga. Un equip que, davant la seva afició, només ha sigut capaç de guanyar dos partits.

Les xifres són molt pobres perquè l’Alcorcón ha sumat 13 dels 54 punts que hi ha hagut en joc al seu estadi. El balanç parla clar: són 7 empats i fins a 9 derrotes. Les úniques alegries, contra el Burgos i l’Osca. Tots dos, amb idèntic resultat: 1-0 i gràcies. A casa, ha marcat 16 gols en 18 partits possibles, mentre que n’ha arribat a encaixar gairebé el doble: 31. A tot això, dels tres darrers partits que ha disputat al Santo Domingo, només ha rascat un empat. Va ser contra l’Sporting (1-1). A part, desfetes amb el Valladolid (1-2) i l’Oviedo (1-2).

Tampoc és que com a visitant el panorama millori gaire perquè a fora, l’Alcorcón també ha guanyat només dos partits (Mirandés i Reial Societat B), a part de tornar cap a casa amb una derrota en 14 ocasions.

Els números positius no són ni de bon tros els aliats del conjunt ara entrenat per Fran Fernández, el tercer entrenador que ha ocupat la banqueta aquesta temporada. Allà on hi va començar Juan Antonio Anquela, que només s’hi va estar mitja dotzena de partits. Després, set jornades perquè se’n fes càrrec Jorge Romero. També va ser destituït i rellevat per Fernández, que no se n’ha sortit. L’equip ha consumat el seu descens i afronta aquestes darreres setmanes de competició com un pur tràmit.

Fins aquí, en el desenllaç de la temporada, s’hi ha presentat l’Alcorcón sent l’equip que més gols ha encaixat dels 22 que competeixen a la Segona Divisió A. N’ha rebut un total de 67. Molts més que d’altres conjunts que ocupen la part baixa de la classificació, com ara el Fuenlabrada (55), penúltim, o el Mirandés (55) i l’Amorebieta (54), per posar algun exemple. A més, és el desè que més rematades ha rebut amb 448.