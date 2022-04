Míchel compta els dies per intentar recuperar Bueno de cara al duel a Alcorcón

El Girona se’n va anar amb la cua entre les cames del Cartagonova. Malgrat gaudir de bones ocasions per marcar, la fragilitat defensiva va ser determinant i és, en gran part, la principal culpable per explicar el 3-0 final. No serà pas un resultat que decidirà el futur immediat de l’equip, però sí que cou perdre d’aquesta manera. Allà hi van viatjar Míchel Sánchez i el seu cos tècnic amb poques peces disponibles. Una altra vegada, i ja en van moltes aquesta temporada, les baixes s’han acumulat i això sempre afecta. El panorama no serà massa diferent aquest diumenge, per visitar l’Alcorcón, tot i que es treballa a contrarellotge perquè la situació millori, ni que sigui una mica.

A Cartagena van ser set els futbolistes de la primera plantilla que no van poder-hi viatjar per diferents motius. Al Santo Domingo s’hi afegirà, això de ben segur, el davanter Nahuel Bustos. L’argentí està descartat per acumulació de targetes, pel que Míchel perd un efectiu en posicions d’atac. El context empitjora en relació al de fa uns dies, tot i que s’intentarà recuperar algun dels jugadors que estan lesionats. Una missió complicada, però no pas impossible.

Qui més números té d’arribar a temps per entrar en la propera convocatòria és Santi Bueno. No és segur, perquè el jugador ahir, per exemple, encara no es va entrenar al mateix ritme que els seus companys. S’exercita, trepitja gespa i toca pilota, tot i que no està recuperat al cent per cent. Just abans de rebre la Reial Societat B a Montilivi, el club explicava que l’uruguaià patia una dolència en el seu adductor esquerre que el tindria uns deu dies de baixa. Es va especular amb la possibilitat de poder comptar amb ell a Cartagena, però no hi va arribar a temps. Encara no té l’alta, tot i que la seva evolució és favorable i durant la setmana s’acabarà de decidir si viatja o no. De comptar amb ell, la notícia seria molt positiva per a Míchel Sánchez, qui ara per ara disposa de Juanpe Ramírez com a únic central de la primera plantilla. En són dos si allà també s’hi compta a Arnau Martínez, acostumat a jugar més per banda dreta aquesta temporada. Si viatja Bueno, es podria fins i tot recuperar l’esquema habitual dels tres centrals. Però per comprovar-ho caldrà esperar a veure com s’acaba la setmana.

Bernardo ho té complicat

Qui ho té molt més pelut per ser a Alcorcón és Bernardo, que ja es va quedar sense jugar l’últim dissabte per culpa d’unes molèsties al genoll esquerre. La defensa, per tant, continuarà ben castigada perquè a la del colombià se li uneixen les baixes de dos futbolistes que poden actuar com a carrilers: Valery i Jairo. Tots dos pateixen lesions musculars i tenen afectat l’adductor dret. No arribaran a temps per diumenge.

Mentre que Kébé encara la recta final de la seva recuperació (és difícil que arribi a temps pel cap de setmana però no està descartat al cent per cent) també estan ara per ara a la infermeria i no viatjaran el migcampista Ramon Terrats (isquiosural esquerre) i l’atacant Darío Sarmiento (quàdriceps de la cama dreta).