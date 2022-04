La Federació ha fet públiques les designacions arbitrals per aquesta jornada de la Lliga Smarbank. El Girona ja sap que Gorostegui Fernández serà l'encarregat de dirigir l'equip a Alcorcón diumenge. L'àrbitre d'Errentería comptarà amb el suport del també basc Sagués Oscoz des del VAR en una doble designació que fa tremolar els aficionats blanc-i-vermells. L'últim matx que va dirigir Gorostegui als gironins va ser contra el Lugo a Montilivi en un 1-1 en què, a instàncies del VAR (González Esteban) es va fer enrere després de xiular un penal per mans dels gallecs i no va concedir un gol a Santi Bueno per un fora de joc mil·limètric. Gorostegui també ha arbitrat els gironins enguany a Lugo (1-0), sense incidència, i en la victòria a Fuenlabrada (1-2), on va expulsar Samu Saiz i Jairo Izquierdo pels gironins, i el local Dago. No es queda curt, gens, Sagués Oscoz en l'historial amb el Girona. El basc va ser l'àrbitre principal en la victòria al camp de l'Almeria(0-1) on va xiular un penal d'Aleix Garcia, que es va haver de repetir, en una decisió surrealista, perquè havien entrat jugadors dels dos equips abans d'hora. Aquesta temporada Sagués també ha dirigit des de la gespa el Girona en la derrota a Tenerife (2-1) mentre que, des del VAR, va ser-hi en el triomf contra l'Oviedo en què no va voler avisar d'un clar penal sobre Arnau en l'afegit.