Tot i marxar de molt jovenet, David Juncà va tenir temps de veure'n de tots colors en la seva primera etapa a Montilivi. Des d'un parell de salvacions miraculoses fins a un play-off amb Rubi a la banqueta. L'estiu passat va tornar al Girona després de sis temporades entre Eibar i Vigo marcades per la poca continuïtat. En el curs del seu retorn, Juncà encara amb il·lusió les cinc jornades que resten per intentar poder pujar "per primera vegada en un play-off". En aquest sentit, el defensa recorda que el club "ha fet un pas endavant" en tots els àmbits d'ençà que ell se'n va anar el 2014. "Abans érem un equip petitet que mirava de salvar-se com podia. Ara hem de mirar amunt, que és el que fem. És molt difícil fer tants play-offs consecutius competint contra tants grans clubs i grans ciutats".

El de Riumors recorda que només serveix "guanyar i guanyar" cada partit perquè els de baix "pressionen". Juncà avisa que diumenge a Alcorcón, l'equip "haurà de sortir a ofegar el rival des del primer minut i no deixar-lo jugar" perquè es tracta d'un partit "trampa". Pel que fa al seu futur, l'alt-empordanès assegura que està "molt content", es troba bé "físicament i anímicament" i que, tot i que acaba contracte al juny (hi ha una opció per una temporada més), "encara no" ha parlat amb el club de res.