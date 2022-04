Míchel ha avisat aquest migdia del perill del partit de diumenge a Alcorcón contra un rival ja descendit. El tècnic tindrà les baixes dels lesionats Bernardo, Kébé, Terrats, Valery, Sarmiento i Víctor Sánchez. El vallesà pateix una lesió muscular que el tindrà un mes de baixa. A més a més, Bustos per sanció, tampoc jugarà. Míchel ha recordat que s'espera un Alcorcón "molt complicat" i en cap cas preveu un partit "complicat". Pel que fa a la lluita pel play-off, el tècnic s'atreveix a fer càlculs i ha fixat la xifra de 70 punts per entrar-hi. "Amb 70 em sembla que hi serem perquè obligaríem el Ponferradina a guanyar tots els partits i el Las Palmas ja no ens podria atrapar", ha dit.

EL PARTIT Serà un partit molt difícil. L'Alcorcón és el rival que més pilotes recupera de la Lliga. Si volem guanyar, haurem de fer un partit molt bo amb pilota i no perdre-la. És la clau perquè ells recuperen molt i arriben amb molta facilitat. GOLS A DOMICILI A Saragossa vam jugar malament. A Cartagena, en atac vam estar bé i vam crear moltes ocasions per marcar. El problema va ser que el Cartagena va tenir ocasions i ens va fer tres gols. SAMU SAIZ I POL LOZANO Continuen sent protagonistes. Han jugat amb nosaltres fins ara 31 jugadors i tots són importants i necessaris. Tothom tindrà protagonisme en una lliga de 42 jornades. Decidirem en funció de les necessitats, equilibri... Han estat rellevants, són importants i ho seran. Necessitem tothom. ALCORCÓN És igual de perillós que si no estigués descendit. Es juguen el futur individual i volen acabar de la millor manera la competició. L'entrenador els vol esprémer al màxim, ho sé. No m'espero un rival fàcil i per res del món hi anirem amb aquesta mentalitat. Al contrari. He recalcat molt que caldrà ser agressius i protegir bé la pilota. OBLIGACIÓ Estem obligats a guanyar perquè és el següent partit. No perquè sigui l'Alcorcón. Amb 70 punts, em sembla que serem al play-off perquè obligaríem el Ponferradina a guanyar els 5 partits i el Las Palmas ja no ens podria atrapar. Tindrem la mateixa dificultat per guanyar que en qualsevol altre partit.