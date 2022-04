Míchel té diversos fronts oberts abans del viatge de demà cap a terres madrilenyes. El tècnic està a l’expectativa de veure si Santi Bueno es recupera a temps per poder jugar contra l’Alcorcón mentre que Bernardo ho tindria més complicat. També hi ha esperances que el Girona pugui recuperar Jairo Izquierdo. El lateral esquerre es va lesionar després del partit contra la Reial Societat B i en tenia per quinze dies, però podria escurçar el termini de recuperació.