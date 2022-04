Alcorcón Adéu a un dels clàssics de la categoria

L’Alcorcón i el Girona protagonitzaran demà al Santo Domingo el darrer episodi d’una rivalitat que, amb el temps, s’ha convertit en clàssica. Les dotze temporades consecutives que ha estat l’Alcorcón a Segona Divisió d’ençà que hi va pujar el 2010 han fet que els madrilenys s’hagin enfrontat més d’una vintena de vegades als gironins. Han estat partits per a tots als gustos. Des d’insípids empats sense gols a remuntades trepidants (2012-13) i victòries clau per a la salvació (2013-14), passant per una semifinal de play-off (2012-13) on el Girona va somriure que, ben segur els aficionats gironins més fidels tenen guardats a la retina. Noms com els de Quini, Babin, Juli, Miguélez, Djené, Óscar Plano o l’exblanc-i-vermell Nagore són alguns dels jugadors històrics d’aquesta etapa de l’Alcorcón en la qual també hi han fet carrera dos il·lustres gironins com l’olotí Albert Dorca i el saltenc Dani Toribio. Anquela o José Bordalás són dos noms que també van estretament lligats al nom de l’Alcorcón.

La remuntada a la lliga a Montilivi de la temporada 2012-13 (del 0-2 al 3-2) és un dels grans records dels duels entre els dos equips. Va ser l’any en què tots dos van fregar l’ascens directe a Primera i en què els gironins van superar els madrilenys en les semifinals del play-off. Si a Montilivi, el balanç és clarament favorable als gironins, al Santo Domingo, la truita es gira. De fet, el Girona només hi ha aconseguit un cop en deu partits i, en les quatre darreres visites, n’ha tornat sense cap punt.