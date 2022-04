Els jugadors del Girona estan avisats i en alerta màxima pel partit de demà a Alcorcón. «Per res del món podem anar-hi pensant que serà un partit fàcil; al contrari». Que els madrilenys estiguin descendits ja matemàticament no varia gens el plantejament de Míchel respecte al partit. «És igual de perillós que si no ho estigués», diu alhora que recorda que «tot el que no sigui fer un bon partit, ens allunyarà de sumar els tres punts». En aquest sentit, el madrileny s’atreveix a fer càlculs i considera que amb 70 punts n’hi poden haver prou per entrar al play-off d’ascens. El tècnic tornarà a tenir la infermeria plena (Bernardo, Kébé, Terrats, Valery, Sarmiento i Víctor Sánchez) a més a més de perdre Bustos per sanció. Per contra, recupera Santi Bueno i, segurament, també Jairo Izquierdo.

«Serà un partit molt difícil. L’Alcorcón és el rival que més pilotes recupera de la Lliga. Si volem guanyar, haurem de fer un partit molt bo amb pilota i no perdre-la. És la clau perquè ells recuperen molt i arriben amb molta facilitat».

«Serà igual de perillós que si no estigués descendit. Es juguen el futur individual i volen acabar de la millor manera la competició. L’entrenador els vol esprémer al màxim, ho sé. No m’espero un rival fàcil i, per res del món, hi anirem amb aquesta mentalitat. Al contrari. He recalcat molt que caldrà ser agressius i protegir bé la pilota. Tot el que no sigui fer un bon partit voldrà dir que serem lluny de sumar els tres punts. En joc hi ha el prestigi, l’ego, la responsabilitat...».

«Estem obligats a guanyar perquè és el pròxim partit. No perquè sigui l’Alcorcón. Amb 70 punts, em sembla que serem al play-off d’ascens perquè obligaríem el Ponferradina a guanyar els 5 partits i el Las Palmas ja no ens podria atrapar. Tindrem la mateixa dificultat per guanyar que en qualsevol altre partit. No és una obligació guanyar l’Alcorcón, sinó que ho és guanyar tothom. No el considero inferior a cap altre equip de Segona. Han tingut un mal any, com ha passat a altres. Tenen jugadors de qualitat, de molta experiència a la categoria, un entrenador que sap què fa...Van entrar en dinàmica negativa i els va influir en un moment clau del curs».

«Continuen sent protagonistes. Han jugat amb nosaltres fins ara 31 jugadors i tots són importants i necessaris. Tothom tindrà protagonisme en una lliga de 42 jornades. Decidirem en funció de les necessitats, equilibri... Han estat rellevants, són importants i ho seran d’aquí a final de temporada. Necessitem tothom de la plantilla».

«No em puc defensar després d’un 3-0 dient que hem jugat bé. Sí que puc mostrar als jugadors què vam fer bé i què no. Vam fer coses malament com ara que no vam ser compactes en la pressió després de pèrdua. No havíem de deixar córrer el rival i no ho vam fer. Treballem tots aquests aspectes. El partit es va escapar per això».

«El porter del Cartagena va estsar encertat. Nosaltres vam finalitzar tard les ocasions perquè vam fer alguna passada de més. N’hem parlat. Al darrer terç del camp no cal hi hagi una passada més. Hi ha d’haver fam de gol. La que tenen Stuani o Nahuel Bustos. Necessito que Borja García, Baena, Samu Saiz, Iván Martín, tinguin ganes de fer gol. Aleix Garcia també, que va tenir dues arribades clares»