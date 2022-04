El futbol base és un dels principals actius del Girona des de fa un temps. Del planter n’han sortit Arnau, Kébé, Artero o Valery, entre altres, ja consolidats al primer equip. Alguns dels joves valors van passar per la residència de les Hortes que té el club als Maristes i on ahir una representació encapçalada per Míchel i Delfí Geli s’hi va desplaçar per fer-hi una xerrada. Arnau i Juanpe també van compartir una estona amb els residents.