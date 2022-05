Al juvenil A del Girona li va sortir creu ahir a Bellvitge, on va perdre per culpa d’un gol al darrer sospir que servia per tancar un final de partit d’allò més esbojarrat. els d’Àlex Marsal no només van fallar un penal al primer temps, sinó que van arribar a perdre per 2-0. Tot i això, van ser capaços de capgirar el marcador i col·locar el 2-3 que, de moment, els donava la victòria quan només quedaven cinc minuts per complir-se el temps reglamentari. Però Isaac, al 88, i més tard Enric Sáez al 94 i després d’una sèrie de rebots, van situar el 4-3 final al marcador.