El Girona ha fet un pas molt important aquesta tarda després de guanyar l'Alcorcón (1-0). De moment, els de Míchel Sánchez ja saben que acabaran la jornada igual que l'anterior: al cinquè lloc amb 64 punts i en tenen quatre de coixí respecte el setè classificat que és la Ponferradina amb 60. Els de Jon Pérez Bolo es mantenen en la lluita per atrapar el play-off gràcies al triomf contra el Cartagena (4-2). D'altra banda, com que el Tenerife, el proper rival, s'ha imposat al Lugo (0-2) els gironins no poden superar-los a la taula.