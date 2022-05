Míchel Sánchez, entrenador del Girona, ha quedat força satisfet amb el 0-1 que el seu equip ha aconseguit aquesta tarda a l'estadi de Santo Domingo. Tot i haver "patit" en "alguns moments" contra un rival que ja està descendit, ha explicat que aquests "nervis" i aquesta "tensió" són habituals en aquestes "alçades de la temporada", on hi ha molt en joc a la part alta i baixa de la classificació. Un nou resultat positiu fa que el somni de jugar la promoció sigui cada cop més real però encara no el considera com a definitiu: "Necessitem com a mínim guanyar dos partits més", ha subratllat.

"Per moments hem patit i tant de bo seguim patint en aquestes últimes quatre jornades de Lliga si serveix per fer la promoció, el que seria un èxit rotund. Després ja buscarem la fórmula d'entrar-hi amb totes les garanties", deia Míchel en una roda de premsa en la que, igualment, ha parlat dels rivals directes, com ara el Las Palmas o el Ponferradina. "Ells han de fer molt bons números per atrapar-nos però nosaltres fins els 70 crec que no ho tindrem fet. Ara bé, el més important és pensar en els tres punts del proper dilluns contra el Tenerife, un rival espectacular. Si volem arribar-hi hem d'afrontar-lo com si es tractés d'un partit de play-off".

També ha reconegut que el més important és "ser nosaltres mateixos" per atrapar l'objectiu de la promoció, primer, i després de l'ascens. "Si som un equip amb il·lusió, motivació i que podem guanyar a qualsevol ens en sortirem. Si dubtem no tindrem possibilitats perquè hi ha molt bons equips. Això fins i tot ens passarà per entrar al play-off. Ens toca el Tenerife, després un Sporting que es juga la vida, el Mirandés que fa un futbol espectacular, el Burgos... No hi haurà un rival fàcil".

També ha valorat l'estat anímic de Cristhian Stuani, autor del gol de la victòria però qui també ha fallat dos penals al primer temps. "Ell és l'encarregat de xutar-los i ha fet molts gols així. Només qui xuta és qui pot falla. El que ha de fer ara és no perdre la confiança. Sabent com és ell, segur que això no passarà", ha dit Míchel.