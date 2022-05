«Encara hem de guanyar dos partits més»

LES IMATGES AL SANTO DOMINGO. El Girona va suar més de l’esperat per guanyar l’Alcorcón 1 Iván Martín va ser titular a la banda dreta i va ser substituït a la segona meitat. F

2 Ibrahima Kébé va reaparèixer després de superar una lesió. F

3 El porter Juan Carlos surt a la desesperada davant la presència de Valencia, davanter de l’Alcorcón, en una acció del partit d’ahir. F

Són 64 punts els que té ja el Girona a la butxaca. En falten una dotzena per disputar-se però el botí no és pas gens dolent, sobretot veient com va començar la temporada. Mals resultats, irregularitat i el descens que es convertia en l’hàbitat natural. Ara, per estrenar el maig, la visió és molt més ambiciosa. S’ocupen posicions de play-off i és precisament aquí, a la promoció, on tothom s’hi vol quedar fins que es tanqui la lliga regular. Al camp de l’Alcorcón, tot i patir més del compte -fet que Míchel i companyia podien esperar, això sí- es va sumar una victòria d’or. Ho aplaudia l’entrenador, satisfet sobretot amb el resultat. També amb la imatge dels primers 45 minuts, on hi va haver ocasions de sobres perquè l’avantatge fos més ampli. El 0-1 final es converteix en un pas més, però no pas el definitiu. Míchel demana «ser nosaltres mateixos» perquè els marcadors continuïn sent positius. I té assumit que ni de bon tros la classificació pel play-off d’ascens és una realitat. Considera que «encara necessitarem dues victòries més» i que, per tant, caldrà arribar als 70 punts. Això, com a mínim. Ben bé ara, venen partits més que interessants. Una situació que «alguns dels nostres jugadors no han viscut», el que multiplica el nerviosisme i la tensió.

«Sabíem que l’Alcorcón té experiència a la categoria, però que no ha tingut fortuna en molts moments de la temporada. És un equip al que costa fer-li ocasions de gol i a la primera part n’hem tingut moltes. Tantes, que hauríem pogut tenir un avantatge més ampli al descans. Disposa de futbolistes que ens podien empatar en qualsevol moment. I sí, hem patit molt. Per les dates en les que estem ja tot serà així. Hem fet un bon partit aquí on l’Oviedo, l’altre dia, no hi va merèixer guanyar. Sabíem que no seria un partit fàcil i potser el primer temps hem merescut més. Un gol ens hauria donat més tranquil·litat. Ja a la segona part no ha sigut fàcil».

«Aquesta fase de la temporada hi ha jugadors nostres que no l’han viscut mai. Pot ser que, sobretot per com anava al marcador, hi hagi dubtes i nervis. En els últims minuts és quan menys claredat hem tingut pel marcador ajustat. Però també se li ha de donar mèrit a l’Alcorcón, que ha fet el seu partit i ens ho ha posat molt difícil. Som un equip que depèn de la pilota, això ho he dit sempre. I hem de ser protagonistes al camp. Si no generem línies de passada ni continuïtat, ens fem dèbils. I això ha passat en algunes fases del partit. En alguns moments hem patit per això. Ara, tant de bo seguim patint en aquestes quatre jornades que restem per acabar fent el play-off, el que seria un èxit rotund. Després ja buscarem la fórmula d’entrar-hi amb totes les garanties».

«Las Palmas o el Ponferradina, que vénen per darrere, han de fer molt bons números per atrapar-nos. Ara bé, fins que no en tinguem 70, crec que no en tindrem fet. El que tenim dilluns vinent és un partit contra un rival espectacular, el Tenerife, al que podem deixar enrere. És molt important que pensem només en aquests tres punts. Serà un duel de play-off. Si volem arribar-hi, l’haurem d’afrontar d’aquesta manera».

«El que hem d’intentar fer és ser nosaltres mateixos. Hem de ser un equip amb motivació, il·lusionat, que creu que pot superar a qualsevol rival. En canvi si dubtem no tindrem cap mena de possibilitat perquè ens enfrontarem a molt bons equips. Ja passarà això per entrar a la promoció. Ens toca el Tenerife, un Sporting que s’està jugant la vida, el Mirandés que està fent un futbol espectacular, també el Burgos... No hi haurà un rival fàcil, ni de bon tros. Com a mínim necessitem guanyar dos partits més. Per això hem d’anar jornada a jornada. I si acabem entrant al play-off, llavors allà haurem de ser nosaltres mateixos. És una de les claus».

«Són fruit de la tensió i d’aquella sensació que es té quan alguna cosa que tens a les mans se’t pot escapar. Hem de recordar que al principi estàvem en posicions de descens i que ara ens trobem una mica més a prop del play-off. Ja que hem arribat fins aquí, no vull que se m’escapi. Ja se’m va escapar l’ascens directe per culpa de les dotze primeres jornades. I és normal que hi hagi tensió. Tots els equips ens estem jugant molt. Es pateix i alhora es gaudeix a les banquetes. La part positiva és que tot això ho faig des del cor».

«Stuani és el primer llançador i després, han de xutar Baena o Samu, depenent de qui hi hagi al camp. Stuani ha fet molts gols des dels onze metres. Sempre dic que només falla el que xuta. El que ha de fer a partir d’ara és no perdre la confiança. Però sabent com és ell, segur que això no passarà».