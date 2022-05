La millor notícia de la tarda d’ahir a Alcorcón va ser el resultat. El Girona va aconseguir sumar els tres punts gràcies a un gol d’Stuani a la primera part i continua fent camí cap al «play-off». Una de les altres bones notícies d’ahir al Santo Domingo va ser la reaparició d’Ibrahima Kébé. El migcampista malià no jugava des de feia gairebé un mes i mig arran d’uns problemes al menisc que li han fet la guitza. Ahir, veient com l’Alcorcón estava guanyant el control del mig del camp a la represa, Míchel va decidir fer entrar Kébé al camp per mirar tenir més la pilota i donar pausa al partit. El jugador del planter va complir i va demostrar que pot ser una alternativa per aquest tram final de temporada. En aquest sentit, molt probablement, Kébé tornarà a tenir minuts dilluns que ve contra el Tenerife perquè les baixes se li acumularan a Míchel al mig del camp. I és que amb les absències de Terrats i Víctor Sánchez per lesió, ahir el tècnic va veure com perdia també Pol Lozano contra el Tenerife. El migcampista de La Roca del Vallès va veure la cinquena groga de la temporada i haurà de complir un partit de sanció. Míchel només tindrà Aleix Garcia, Kébé i Artero pel mig del camp.