Bona part del que pugui passar en aquestes darreres quatre jornades es podria decidir en els duels directes entre els equips implicats en la lluita pel play-off. Per començar dilluns el Girona rep el Tenerife -millor visitant de la Lliga- a Montilivi. No serà l’únic partit directe perquè hi ha un interessant Las Palmas-Oviedo en la penúltima jornada que podira ser també decisiu. El Ponferradina, per la seva banda, té una sortida d’allò més difícil a Valladolid, igual que el Tenerife que ha de visitar l’Eibar en la penúltima jornada.