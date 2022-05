Arribats al cas de possibles empats a final de temporada, apareix el factor «average» per desfer l’equilibri. A l’espera del que passi dilluns contra el Tenerife (derrota per 2-1 a l’Heliodoro), el Girona té la diferència de gols particulars favorable amb tots els rivals que lluiten per entrar al play-off Oviedo (1-0 a Montilivi i 0-0 al Tartiere), Ponferradina (3-0 a Girona i 2-1 al Toralín) i Las Palmas (0-0 a Montilivi i 1-3 al Gran Canaria). Fins i tot amb el Valladolid, l’average és favorable (1-0 i 2-2 a Pucela).