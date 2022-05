L’estadi de Can Rosés de Rubí és l’escenari escollit per la Federació Catalana de Futbol per disputar-hi la fase d’ascens a Segona RFEF. La decisió ha estat molt qüestionada arran de l’estat de la gespa artificial del terreny de joc i de la capacitat de l’estadi, que amb prou feines arriba als 2.000. D’aquesta manera, Olot i Girona B disputaran els seus partits contra Sant Andreu i San Cristóbal, respectivament. El duel entre els garrotxins i barcelonins serà dissabte (18:00), mentre que el filial blanc-i-vermell se les heurà amb el conjunt vallesà, l’endemà diumenge a la mateixa hora. Les entrades es poden comprar al web de la FCF (10’90€). En aquest sentit, els equips participants tenen previst entrenar diversos cops aquesta setmana al camp per començar a familiaritzar-se amb la superfície i les instal·lacions. Tant Olot com Girona B ho faran avui.

Els guanyadors de les dues eliminatòries, a partit únic, s’enfrontaran diumenge de la setmana que ve (19:00) entre sí, també a Can Rosés i a partit únic, per decidir el representant català que jugarà la fase estatal posterior. És a dir, que per pujar a Segona RFEF, Olot i Girona B hauran de superar aquesta fase catalana de dos partits i llavors guanyar-ne un altre contra el vencedor d’una fase autonòmica. Un camí, sens dubte, d’allò més llarg que s’ha estalviat el Manresa, que diumenge passat es va proclamar campió de Lliga i va assolir l’ascens directe.